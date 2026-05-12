Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение.

„Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката“, заявява тя. Оставката ѝ е била приета.

Припомняме, че вчера министърът на образованието проф. Георги Вълчев заяви, че е разпоредена проверка, която трябва да установи дали има неправомерно усвояване на европейски средства от страна на назначената за негов заместник Панджерова.

Тя пое поста на заместник-министър в МОН преди дни като част от кабинета на Румен Радев

