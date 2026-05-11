Министърът на образованието проф. Георги Вълчев заяви, че е разпоредена проверка, която трябва да установи дали има неправомерно усвояване на европейски средства при назначената за негов заместник Ася Панджерова.

„Постъпил е сигнал в Министерството, възложил съм детайлна проверка. Всичко, което се потвърди или отхвърли, ще рефлектира върху работата на министерството и на екипа. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публични средства“, коментира Вълчев.

Ася Панджерова пое поста на заместник-министър в Министерството на образованието и науката преди три дни като част от кабинета на Румен Радев.