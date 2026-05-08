Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник-министри. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Поста началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков.

В Министерството на финансите на длъжността заместник-министър е назначен Методи Методиев.

Поста заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация поемат Атанас Мазнев и Мира Йосифова.

Галя Александрова е назначена за заместник-министър на здравеопазването.

В Министерството на енергетиката поста заместник-министър поемат Любомира Ганчева и Кирил Темелков.

Поля Занева-Димитрова е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Ася Панджерова поема поста на заместник-министър в Министерството на образованието и науката.

За заместник-министър на труда и социалната политика е назначена Надя Клисурска-Жекова.

В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията поста заместник-министър поема Михаела Карадимова.

Калоян Милтенов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи.

За заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначена Христина Велинова.

В Министерството на външните работи за заместник-министър е назначена Иванка Ташева.

Постът заместник-министър в Министерството на околната среда и водите поема Атанас Костадинов.

За заместник-министър на земеделието и храните е назначен Иван Палигоров.

В Министерството на отбраната Катерина Граматикова е назначена за заместник-министър.

Мариела Модева поема поста заместник-министър на туризма.

Пламен Славов е назначен за заместник-министър на културата.

