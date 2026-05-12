Министрите от новото десноцентристко правителство на унгарския премиер Петер Мадяр положиха клетва в парламента. С това официално приключи формирането на кабинета му, след като депутатите одобриха номинираните министри.

Лидерът на партия „Тиса“ Петер Мадяр положи клетва като премиер на Унгария още на 9 май. Той спечели изборите на 12 април с убедителна победа над управлявалия 16 години националист Виктор Орбан. На вота „Тиса“ си осигури конституционно мнозинство.

Десетки хиляди празнуваха новата власт в Будапеща

„Унгария иска промяна. Бих искал още веднъж да благодаря на всички наши сънародници за тяхното забележително доверие“, заяви новият министър-председател на страната.

„Въпреки че сме млада политическа общност, не е вярно да се каже, че избирателите не са знаели за какво и за кого гласуват – за разлика от нашия съперник, отиващата си и провалена управляваща партия. Нашите цели са известни, те говорят за реалните проблеми на Унгария“, категоричен бе Петер Мадяр.

Редактор: Мария Барабашка