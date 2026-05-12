Сенатът на САЩ утвърди Кевин Уорш за член на управителния съвет на Федералния резерв. Това проправя пътя той да поеме ръководството на централната банка по-късно тази седмица, докато най-голямата икономика в света се сблъсква с най-високата инфлация от три години.
Сенатът одобри назначението на Уорш в борда за 14-годишен мандат с 51 гласа „за“ срещу 45 „против“. Вотът до голяма степен следваше партийните линии. Предстои отделно гласуване, с което Сенатът трябва да утвърди Уорш за председател на Федералния резерв. Той ще наследи Джером Пауъл, чийто мандат изтича в края на седмицата.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е нападал и критикувал Пауъл, настоявайки централната банка да намалява лихвите по-бързо въпреки сериозните икономически рискове. Годишната потребителска инфлация в САЩ достигна най-високото си равнище от 2023 г. насам, като през април беше отчетена на ниво от 3,8%.
Значително поскъпване има както при енергията, така и при храните. Уорш подкрепя по-ниски лихвени проценти, въпреки че ръстът на цените от години надхвърля дългосрочната цел на Федералния резерв от 2%. Пазарът на труда в САЩ също показва признаци на слабост. Безработицата остава стабилна, но растежът на заетостта от месеци се колебае между спад и разширяване.Редактор: Цветина Петрова
