Доналд Тръмп заяви в петък, че ще номинира бившия служител на Федералния резерв Кевин Уорш за председател на ведомството. Този избор вероятно ще доведе до сериозни промени в мощната институция, което ще я доближи повече до Белия дом и ще намали дългогодишната ѝ независимост от политиката, съобщава "Асошиейтед прес".

Уорш ще замени настоящия председател Джером Пауъл, когато мандатът му изтече през май. Тръмп избра Пауъл да ръководи Федералния резерв през 2017 г. През 2026-а обаче го подложи на атаки за това, че не е намалил лихвените проценти достатъчно бързо.

„Познавам Кевин от дълго време и не се съмнявам, че той ще остане в историята като един от НАЙ-ГОЛЕМИТЕ председатели на Федералния резерв, може би най-добрият“, написа Тръмп в Truth Social. „Освен всичко останало, той е централна фигура и никога няма да ви разочарова", допълни президентът.

За назначаването му е необходимо одобрение на Сената.

Уорш беше член на управителния съвет на Федералния резерв в периода 2006–2011 г. Той е най-младият управител в историята на институцията, след като беше назначен на 35-годишна възраст. В момента Уорш е научен сътрудник в консервативно ориентирания институт „Хувър“ и преподавател в Висшето училище по бизнес към Станфордския университет.

BIG MARKET SIGNAL 🚨



President Donald Trump is preparing to nominate Kevin Warsh as the next Fed Chair (Bloomberg).



Warsh is seen as inflation-hawkish and anti easy money



→ tighter financial conditions ahead.



Markets reacted fast: stocks fell, bond yields jumped.



Gold −5%… pic.twitter.com/E6G3HqdJjw — CapMint (@CapMintOfficial) January 30, 2026

В известен смисъл Уорш е нетипичен избор за републиканския президент, тъй като дълго време беше смятан за „ястреб“, а според жаргона на Федералния резерв това е човек, който по принцип подкрепя по-високи лихвени проценти с цел овладяване на инфлацията. Тръмп заявяви, че основната лихва на Резерва трябва да бъде едва 1% – значително под сегашното ѝ равнище от около 3,6% – позиция, която малко икономисти споделят.

По време на мандата си като управител Уорш се противопоставяше на част от политиките на ниски лихви, които Федералният резерв провеждаше по време и след Голямата рецесия от 2008–2009 г. Той също така често изразяваше опасения, че инфлацията скоро ще се ускори, въпреки че тя остана на изключително ниски нива в продължение на много години след края на кризата. Напоследък обаче, в свои речи и публицистични текстове, Уорш посочва, че подкрепя по-ниски лихвени проценти.

Редактор: Цветина Петрова