Към този момент ПГ на „Демократична България” не е в парламентарен съюз с „Продължаваме Промяната”. Няма подобно нещо в практиката и тепърва предстои да бъде разработен такъв механизъм. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДБ Катя Панева в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя коментира посоката, по която „Демократична България” поема след разделянето с „Продължаваме Промяната”. „Ние продължаваме напред. Трябва да покажем силна позиция. Властта е концентрирана в определени ръце и е изключително трудно, защото демократичните правила се пренебрегнаха”, каза тя. И добави: „Днес ПГ на ДБ ще заседава за внесените от „Прогресивна България” проекти. В зависимост от това какво предлагат, ще изготвим и наши предложения”.

Панева изрази мнение по темата за Закона за съдебната власт и идеята на „Прогресивна България” за така наречения своеобразен мораториум. „Част от нещата, които те предлагат, са приемливи. Със сигурност трябва да има мораториум. Ние искаме правилата за избор на кандидати за работа в съдебната система да гарантират, че ще се предложат хора с интегритет, които са независими – политически и икономически. Целта е да гарантираме независим съд и прозрачност”, каза тя.

По отношение на предложените мерки срещу високите цени зам.-председателят на ДБ сподели: „Не бих казала, че когато създаваме условия за планова икономика, бихме могли да регулираме цените. За мен е изключително важно да направим така, че да има нормална бизнес среда и лоялна конкуренция, които да извършват тази регулация. Не мислим, че това е бързият начин, по който можем да го направим. Има регулатори, които би трябвало да работят. В рамките на няколко месеца те не са намерили откъде се увеличават цените, не се борят с монополите и картелите”.

„Не смятам, че с тези първи законови промени, които трябва да минат през Народното събрание, ще можем да гарантираме нивото на цените, така че то поне да се запази”, коментира още Панева.

