Масираната руска атака срещу Киев, извършена часове след края на обявеното тридневно примирие, показва липсата на реална промяна в поведението на Москва. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в студиото на „Твоят ден“. По думите му, въпреки реториката за мир от страна на Владимир Путин, условията, които Кремъл поставя, не се различават от досегашните му позиции.

Според Тагарев Русия настоява за пълен контрол върху Донбас, гаранции за правата на рускоезичното население и отказ от каквато и да е отговорност за военните действия. „Няма никакво основание за оптимизъм, когато се анализира съдържанието на тези искания“, подчерта той.

Експертът е категоричен, че Украйна няма да се съгласи на териториални отстъпки, включително за Донецка област. По думите му подобен компромис не би гарантирал край на войната. Тагарев отбеляза, че украинската армия е подобрила позициите си значително през последните месеци, като нанася удари не само на фронта, но и в дълбочина на руска територия.

„Инициативата вече е в ръцете на Украйна“, посочи той, като допълни, че руската армия търпи сериозни загуби, които надхвърлят възможностите ѝ за попълване на личния състав. Освен това украинските атаки по логистични линии и енергийна инфраструктура поставят Москва под допълнителен натиск.

По отношение на ресурсите на Русия, Тагарев отбеляза, че страната все още разполага със значителен капацитет, но икономиката ѝ е силно зависима от износа на енергийни ресурси и подкрепата на Китай. Продължаването на санкциите от страна на Европа и евентуалната позиция на САЩ ще бъдат решаващи за способността на Русия да поддържа военните си действия.

По думите му т.нар. примирие е било използвано от Русия за прегрупиране и натрупване на ресурси, включително ракети и дронове. „Това не беше реално примирие, а тактическа пауза“, коментира той.

Относно ролята на САЩ, Тагарев посочи, че макар вниманието на Доналд Тръмп да е насочено и към Близкия изток, Вашингтон продължава да участва в опитите за посредничество, включително чрез преговори за размяна на военнопленници между Русия и Украйна.

По темата за напрежението в Близкия изток, бившият министър отбеляза, че към момента не се наблюдава напредък в отношенията между Иран и САЩ. Според него първоначалните сигнали за възможен компромис са отстъпили място на ново напрежение, а ситуацията дори се е влошила.

Тагарев прогнозира, че предстоящи разговори между САЩ и Китай могат да окажат влияние върху развитието на конфликта, особено ако бъде засилен натискът върху Техеран чрез ограничаване на износа на петрол.

Редактор: Цветина Петкова