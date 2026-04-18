Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но с възможности за дипломатически пробив. В предаването „Офанзива“ бившият министър на отбраната Тодор Тагарев изрази умерен оптимизъм за развитието на конфликта, като спомена за нов кръг от преговори между САЩ и Иран. Според него има над 50% шанс да се постигне споразумение.

Тагарев коментира, че се търси трайно решение за иранската ядрена програма, което включва три ключови въпроса: временното ѝ ограничаване, допускането на международни инспекции и съдбата на вече обогатения уран. „По първия и по третия въпрос има сигнали от страна на Иран, че е готов“, посочи Тагарев, като уточни, че основният проблем остава уранът, обогатен до високи нива. „Това е материал, от който сравнително бързо може да се създаде ядрено оръжие“, добави той.

Очаква ли се скоро край на конфликта между Иран и САЩ

“Военният потенциал на Иран е значително отслабен, но не е напълно неутрализиран. Остава една част, която все още може да нанася удари. По-голямата цел обаче е икономически натиск, който да доведе до промяна в поведението на Техеран”, смята Тагарев и подчерта, че сегашната ситуация не е изгодна за никого, особено на фона на колебанията в цените на петрола.

Тагарев изключи възможността за мащабна сухопътна операция срещу Иран. Според него при евентуални действия те биха били ограничени и с конкретни цели, без стремеж към овладяване на територии, тъй като това би било рисковано.

Бившият министър коментира и войната в Украйна, като подчерта нуждата от продължаваща европейска финансова подкрепа: „Украйна има нужда от такава помощ. От технологична гледна точка това е съвсем различна война с други средства и тактики.”

