Ултиматуми като тези на САЩ и Иран може да бъде успешен, ако една от страните има решителни превъзходства, а другата няма особен избор, освен да се поддаде. Но към момента няма такава ситуация. Ултиматумът на Тръмп има за цел да окаже психологическо влияние, но липсват физическите предпоставки да бъде приет. Това каза бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Заплахите за ответни удари, с които Иран отвърна, пък засягат обекти, които подпомагат действията на американските войски, допълни той.

Изтича крайният срок, поставен от Тръмп на Иран за отваряне на Ормузкия проход

Тагарев беше категоричен, че Иран няма да приеме ултиматумът на Тръмп, а САЩ ще продължат с атаките.

Журналистът Валерий Тодоров смята, че страните в конфликта стават все по-предпазливи, а времетраенето и територията му - все по-големи. Той посочи, че САЩ може да спре войната, но с много сериозни репутационни щети. Освен това, Бенямин Нетатяху не би се съгласил с тази позиция, допълни Тодоров.

Тагарев каза, че Тръмп е под натиск да прекрати тази война. По негови думи иранският режим и военни способности са отслабени, а темата с ядрените оръжия на Иран остава ключова за края на конфликта.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова