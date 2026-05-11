„Край на пира по време на чума": „Прогресивна България" внесе пакет законопроекти за овладяване на цените
Парламентарната група на управляващата коалиция внесе в деловодството на НС два законопроекта
Реакции на двата законопроекта на "Прогресивна България", които предвиждат промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията, дойдоха от част от парламентарните групи.
От ГЕРБ казаха, че ще коментират промените, внесени от управляващите, когато се запознаят по-детайлно с тях.
Движението за права и свободи заяви, че подкрепя проектозаконите на "Прогресивна България" и че ще внесат и свои предложения.
Депутатът Атидже Алиева-Вели определи мерките за овладяване на високите цени като първа стъпка в правилната посока. Тя отбеляза, че през последните две години ДПС алармира за необходимостта от такива законодателни мерки, като изтъкна инициативи, започнати от партията. "Ще се запознаем в детайли, работим и по наши предложения", добави Алиева-Вели.
Реакция дойде и от "Демократична България", които казаха, че ще ги подкрепят, но смятат, че не са достатъчни и че те зависят от работата на регулаторите, които считат за компрометирани.
"Принципна подкрепа от нас има, затова и сега предложихме мерки, които касаят проблемите с пазара на горива. Смятаме, че това, което се предлага от правителството и недостатъчно, но го разбираме като начало на дебат за приемането на пакет от важни мерки", каза депутатът Мартин Димитров.
Според председателя на "Възраждане" Костадин Костадинов не може и няма как да има контрол над цените в пазарната икономика.
“Предложените от формацията на Радев мерки са палиативни и показват некомпетентност. Не може и няма как да има контрол над цените в една пазарна икономика. Обратното би означавало, че България е загубила статуса си на пазарна икономика“, категоричен бе Костадинов в своя позиция, изпратена до медиите. Според него решенията на проблема с цените са премахването на санкциите с Русия, премахването на въглеродните квоти и връщането на българския лев. Той отбелязва още, че Радев няма да предприеме нито една от тези три мерки.Редактор: Цвета Лазаркова
