Украинската столица Киев беше подложена на масирана руска въздушна атака във вторник сутринта, часове след края на обявеното с посредничеството на САЩ тридневно примирие. То изтече точно в 0:00 ч.

"Вражески дронове са над Киев. Моля, не излизайте навън, докато тревогата не бъде отменена“, написа началникът на столичната градска военна администрация Тимур Ткаченко. Той съобщи и за отломки, падащи върху жилищна сграда в Оболонски район.

Володимир Зеленски заяви, че Русия няма никакво намерение да сложи край на войната в Украйна, както и че Киев се подготвя за нови атаки.

Това е първата въздушна тревога в Киев от 8 май насам. Тридневното прекратяване на огъня, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп, започна в събота, 9 май, когато Русия чества Деня на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война.

И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието. През уикенда Украйна обвини Русия в атаки с дронове в източната и южната част на страната, а Москва на свой ред заяви, че Киев е извършил нападение срещу Белгородска област.

Междувременно стана ясно, че бивш влиятелен началник на канцеларията на украинския президент е заподозрян в корупция. По случая тече мащабно разследване. Службите не назовават конкретно име, но според местни медии става дума за Андрий Ермак, който подаде оставка от поста в края на миналата година заради корупционен скандал. Тогава Зеленски го уволни и от Съвета за национална сигурност.

