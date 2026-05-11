Новите мерки на властта срещу поскъпването предизвикаха реакции от страна на бизнеса. В ефира на „Пресечна точка“ изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов заяви, че предложенията на управляващите не са били обсъдени със засегнатите страни и предупреди, че част от текстовете могат да блокират бизнес моделите на големите търговски вериги.

„Инфлацията не започва от търговията на дребно. Инфлацията започва от полето - от цените на торове, препарати, горива и труд“, подчерта Вълканов. По думите му поскъпването се натрупва по цялата верига - през преработката, транспорта и логистиката, докато стигне до крайния потребител. „Няма как инфлацията да се бори, без да се вземе предвид цялата тази съвкупност от показатели“, каза още той.

Вълканов разкритикува и идеята за разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. „Създава се сериозна правна несигурност за бизнес операторите и възможност за произвол от страна на контролните органи“, коментира той.

„Докато продължава конфликтът в Близкия изток, няма как да разчитаме на овладяване на инфлационните процеси“, прогнозира той и допълни, че цените на горивата и суровините вече се калкулират в новите производствени разходи. Вълканов даде пример и с ръста на разходите за труд: „Само за пет години средните възнаграждения в търговията на дребно са се увеличили с над 60%“. Според него проблемът се крие там, че държавата се опитва административно да определя „справедлива цена“, без да е ясно по каква методология ще се изчислява тя.

Редактор: Ралица Атанасова