В първия ден на работната седмица гости на предаването “Пресечна точка” бяха ПР експертът Пепи Димитрова, журналистът Владислав Апостолов и предприемачът Димитър Дилчев.

Те обсъдиха водещата тема на деня - галопиращите цени и мерките, с които правителството ще бори инфлацията. От "Прогресивна България" дадоха брифинг, на който очертаха предложенията си за промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.

Втората тема, към която се насочиха коментаторите, беше съдбата на историческите паметници, които всяват разединение сред обществото. Кметът на София Васил Терзиев направи предложение Столичната община да придобие скулптурните композиции от паметника на Съветската армия. Фигурите в момента са държавна собственост. Идеята на Терзиев е след обществено обсъждане да бъдат определени мястото и начина, по който елементите могат да бъдат част от културната памет на града.

