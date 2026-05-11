Новата власт предлага редица промени в закона за защита на конкуренцията и този за защита на потребителите. От Сдружението за модерна търговия обаче казват, че промените не са консултирани с тях и създават пречки за договорните отношения на веригите с техните доставчици. И отварят възможност за произвол от институциите.

„На практика, по свое усмотрение се дава право да месят в ценообразуването директно, така и да лимитират бизнес моделите в търговията, установени практики, установени договорни отношения”, коментира директорът на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Според тях мерките създават прекалено много условия, при които може да са налагат огромни санкции. „Едни огромни глоби, които дали ще доведат до спадане на цените, аз твърдя, че не, напротив, създават се предпоставки за увеличение на цените”, според Вълканов.

В обратната посока е мнението на синдикатите, които искат по-засилена държавна намеса – правителството да уреди по-големи евросубсидии за земеделците, да се покриват 20% от цената на торовете и да се помисли за таван на надценките.

„Ние смятаме, че за таван на надценките, а не на цените, в хранителния сектор има място. Ако направят 30-35% надценката, това значи, че цените на някои стоки могат да паднат с 40-50%. Сиренето има 135% надценка от производител до магазина”, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

До момента управляващите не са дали заявки, че възнамеряват да въведат тавани на цени или надценки.