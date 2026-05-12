От началото на конфликта в Персийския залив в края на февруари дизелът отчете най-сериозното поскъпване - близо 40 процента. Бензинът дълго време запазваше по-умерен ръст, но през последната седмица и при него цените тръгнаха рязко нагоре.

Един от собствениците на верига малки бензиностанции в Русе прогнозира в ефира на "Здравей, България", че няма да има понижение на цените. По думите му дори и да се стигне до решаване на конфликта в Близкия изток, поне до края на годината цената на горивата ще се задържи висока.

Венцислав Пенгезов заяви още, че паричните компенсациии от държавата в размер на 20 евро не са оказали ефект върху продажбите. По думите му дори се наблюдава спад в потреблението.

"Няма как да не се отрази тази цена, защото заплатите не следват темпа на нарастване на цените. Тенденцията за покачване на цената при бензина започва още в последните десет дни на април, като цената на едро се повиши с около 10 цента. До преди два-три дни цената беше наближила 1,40 евро. Днес има лек спад и при бензина, и при дизела", каза още той.

