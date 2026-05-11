Цените на горивата бяха посочени не само като двигател на инфлацията, но и като фактор, с който търговците могат да обяснят поскъпването на стоките и услугите. Заради това е важно да се проследи ситуацията на пазара на горива у нас.

Средните цени за месец март, по данни на НАП, са били 1,36 евро за литър бензин и 1,49 евро за литър дизел. Месец по-късно – през април, средните цени за месеца вече са се покачили на 1,47 евро за бензина и 1,76 евро за дизела.

Цените на горивата в България: 2% ръст на бензина за месец, дизелът поевтинява

Средна цена за май все още няма, тъй като месецът не е изтекъл, но последните данни показват 1,50 евро за бензин и 1,75 евро за дизел.

Лошите новини от борсите не спират. След поредно напрежение между САЩ и Иран, цената на петрола сорт „Брент“ се задържа около 105 долара за барел. Извън цената, по-лошият сценарий продължава да бъде блокадата на Ормузкия проток.

Редактор: Мария Барабашка