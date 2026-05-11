„За мен тези двамата са от най-качествените министри, от която ще да е партия да са били или да не са били. Аз бих ги назначил във всякакво правителство, просто са доста добри”, това коментира бившият вицепремиер Николай Василев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS по повод участието на Велислава Петрова и Пламен Абровски в новия кабинет.

Василев подчерта, че и двамата са били част от неговия проектокабинет през 2021 г. Той определи Велислава Петрова като донякъде свое „откритие” и високообразован специалист, който е бил зам.-министър на външните работи „доста време”. Според него няма значение дали Петрова е вирусолог по образование, тъй като резултатите са водещият критерий.

Валентина Васильонова: Напълно възможно е в дългосрочен план новият кабинет да овладее високите цени на плодовете и зеленчуците

Николай Василев изрази задоволство от наличието на редовно правителство, като подчерта, че на българските граждани им е „писнало” от безкрайни предсрочни избори и служебни кабинети. Като позитив той отбеляза намаляването на броя на министерствата с едно, въпреки надеждите му те да бъдат съкратени с четири.

„Служебният кабинет Гюров мисля, че постави рекорд по най-голям брой членове на Министерския съвет. При намаляващо население, според мен министерствата трябва да са с четири по-малко поне като начало”, заяви Василев.

По отношение на мерките за овладяване на цените, предложени от „Прогресивна България”, Василев изрази скептицизъм. Той се обяви против удължаването на закона за еврото и съобщаването на цените в две валути, както и против административния контрол върху цените.

„В пазарната икономика няма нужда държавата да прави нищо. Останалото е загуба на време. Цените в пазарната икономика се регулират автоматично”, посочи Василев. Той допълни, че инфлацията се дължи на лоша бюджетна политика, международната ситуация и силния ръст на доходите. По думите му в тези причини не фигурира думата „евро”, тъй като цените се вдигат в цяла Европа, независимо от валутата.

Николай Василев призова за драстични съкращения в администрацията – около 30 000 души, като подчерта, че това е „позитивно изречение” и „хубава профилактика”. Той изрази притеснение от възможното вдигане на тавана на държавния дълг и дефицита.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка