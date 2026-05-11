Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на правосъдието е назначена Ива Димчева Кечева.

Според агенция "Фокус" тя има дългогодишен опит в правосъдната система като съдия. През 2017 г. Ива Кечева е назначена от Съдийската колегия на ВСС за зам.-административен ръководител - заместник-председател на Административен съд - София-град. Там тя е сред съдиите, които издигат кандидатурата на настоящия председател на АССГ Добромир Андреев, за когото има свидетелства, че е участвал в корупционен натиск.

През септември 2024 г., Кечева встъпва в длъжност като административен съдия във Върховния административен съд

