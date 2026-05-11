„Хайде, само още една лъжичка“, „Изяж си зеленчуците“, „Не може да станеш от масата, преди да си изял всичко“ – тези фрази са част от ежедневието на почти всеки родител. Темата за захранването и храненето в ранна възраст е сред най-големите предизвикателства за семействата, като често превръща масата в бойно поле, изпълнено с преговори и тревоги.

► Къде грешим най-често?

Една от основните причини за напрежението е очакването, че всяко хранене трябва да мине „по план“. Истината е, че детският апетит е променлив – нормално е да има дни с голям апетит и такива, в които детето едва докосва храната.

Сравненията с другите деца пък често водят до напрежение, което се пренася и на масата. Специалистите обаче са категорични – натискът само засилва съпротивата и пречи на детето да открие удоволствието от храненето.

► 3 практически стъпки за справяне с отказа от храна

Често промяната в малките детайли дава най-бързи резултати. Опитайте следните подходи:

дайте свобода на детето

Понякога проблемът е в самата лъжица. Опитайте да предложите храна на парченца, които детето може да хване с ръчички или да набоде с малка виличка. Когато само контролира процеса, то става много по-склонно да опита храната.

променете текстурата и температурата

Експериментирайте с нови текстури и температури. Ако детето отказва фини пюрета, предложете намачкана храна. Опитайте да поднесете ястието със стайна температура вместо топло – за много деца това е ключово.

свалете напрежението

Не насилвайте детето да изяде всичко до последната хапка. Предложите ли храната и срещнете ли отказ – спрете дотам. Често самото отсъствие на натиск е достатъчно, за да събуди любопитството на малкото дете при следващото хранене.

Темата за захранването и най-честите въпроси на родителите ще бъдат сред акцентите в тазгодишното издание на събитието на „Ох, на мама!" за бременни и родители.

Поради огромния интерес местата за лекционния панел вече са изчерпани, но организаторите канят всички желаещи да посетят специалната експо зона.

