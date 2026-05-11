В страната има достатъчно авиационно гориво, за да бъдат осигурени туристическите полети. Това каза по време на деветото издание на форума "БГ ТУРИЗЪМ - ЛЯТО 2026", организиран от Българската телеграфна агенция, директорът „Авиационно бизнес развитие“ в компанията оператор на морските летища - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, Деница Милосавлевич.

„Ние имаме уверението на нашия основен доставчик, че ще имаме достатъчно гориво за осигуряване на всички полети през летния сезон“, допълни тя. Според нея не много летища в Европа могат да се похвалят с това, че имат рафинерия само на десет километра от тях, както е например в случая летището в Бургас. Милосавлевич обясни, че операторът не е толкова зависим от вноса на гориво през Ормузкия проток. „Нашият доставчик внася гориво от други пазари, така че България има достатъчно авиационно гориво, каза още директорът.

Тя допълни, че компанията е в непрекъснати контакти с авиокомпаниите и основните превозвачи ги уверяват, че не очакват анулиране на полети това лято поради обстоятелствата, свързани с горивата и евентуално повишаване на цените. Според нея по някакъв начин трябва да се дистанцираме от негативната реторика по отношение на темата, че има възможност, ако няма горива, да станат много скъпи самолетните билети. „По отношение на цените, както беше споменато по-рано – да, възможно е в България те да се вдигат, но се вдигат и на другите места“, допълни Милосавлевич.

Тя каза, че туристите познават България като сигурна дестинация и даде за пример пазара в Израел. „Туристическите полети от Израел бяха възстановени до летище Варна от началото на този месец и има голям интерес", обясни тя. Специалистът посочи, че много зависи от геополитическата обстановка, но операторът на летищата във Варна и Бургас е готов да посрещне и допълнителни полети към тези, които има в момента.

Тя отбеляза, че „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД като оператор на двете черноморски летища участва в този форум от първото му издание, защото отговаря за трафика и на двете черноморски летища.

През летния сезон летището във Варна свързва региона с шестдесет дестинации в чужбина, основно в Европа и Близкия изток, а летището в Бургас е със седемдесет, предаде кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков. „Това е сериозен брой дестинации като броят им е напълно съпоставим и даже надвишава броя на дестинациите на много други регионални европейски летища, които са също така и туристически", посочи тя.

„Тази година очакваме допълнителни полети на летище Варна, трети базиран самолет на една нискотарифна авиокомпания и нови дестинации, изцяло нови пазари за Варна, като например Унгария", съобщи още тя. Пазар Полша, който е един от основните за двете летища, ще бъде свързан с повече дестинации от летище Варна чрез директни полети.

„На летище Бургас отново имаме интерес от основните пазари като Великобритания с допълнителни дестинации Словакия, Чехия", каза още Милосавлевич.

Тя смята, че свързаността и лесната достъпност до Българското Черноморие трябва също да бъдат един от основните акценти от наша гледна точка, смята тя. Според нея промотирането на Българското Черноморие трябва да е като една дестинация, без да има разделение на Северно и Южно.

