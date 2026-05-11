Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 34-годишния Денис Балабанов за разпространение на фишинг съобщения с цел финансова облага. Той остава в ареста.

Според събраните до момента данни на 6 април в София Балабанов е създал и разпратил измамни съобщения чрез мобилни приложения, като по този начин е успял да подведе човек и да му причини финансова щета в размер на 515,56 британски лири.

В периода между 12 и 21 април мъжът е продължил със същата схема, като е направил опити да измами и други хора, но без да успее да им причини реални щети. По случая е образувано досъдебно производство за компютърна измама, за която законът предвижда от 1 до 6 години затвор и глоба до 6000 лева. При разследването са извършени обиски и са иззети компютри и техника.

ГДБОП разкри схема за киберизмами чрез SMS-и и съобщения в чат приложения от името на институции

Според разследването около 300 души са били подведени и са въвели лични данни и данни от банкови карти, които впоследствие са били източвани. SMS-ите са изпращани от името на институции и куриерски компании.

При проверка в компютъра на обвиняемия е открита програма за масово изпращане на фишинг SMS-и, а в кошчето - текстът, използван в съобщенията към жертвите. Съдът е приел, че има несъмнена връзка между компютрите, разпращаното съдържание и задържания, както и опасност деянието да бъде повторено, включително от дома му.

Свидетел по делото е заявил, че Балабанов вече е бил разследван за измами с дебитни карти, като е потвърдил, че обвиняемият е използвал мобилния му телефон. В устройството са открити платформи за масово разпращане на съобщения, банкови данни на български граждани, разговори за фишинг измами и използване на изкуствен интелект за съвети при разпращането на съобщения.

Според адвоката Добри Райков, обвиняемият не е застрашен от ефективна присъда заради практиката на Върховния касационен съд по подобни случаи.