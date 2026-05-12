Ден след като беше публикуван на сайта на парламента, проектът за изменение на Закона за съдебната власт на „Прогресивна България“ влиза в ресорната комисия. Вносителите предлагат изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Според тях настоящият кадрови орган не трябва да назначава административни ръководители до смяната си с нов състав, тъй като е компрометиран и с изтекъл мандат.

Пред NOVA представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев прогнозира, че така съдебната система ще се превърне в система от изпълняващи функциите, тъй като съвсем скоро изтичат мандатите на 26 от 28-те окръжни съдии у нас.

