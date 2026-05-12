"Прогресивна България" предлага изработването на нови правила за избор на ВСС

Ден след като беше публикуван на сайта на парламента, проектът за изменение на Закона за съдебната власт на „Прогресивна България“ влиза в ресорната комисия. Вносителите предлагат изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Според тях настоящият кадрови орган не трябва да назначава административни ръководители до смяната си с нов състав, тъй като е компрометиран и с изтекъл мандат.

Пред NOVA представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев прогнозира, че така съдебната система ще се превърне в система от изпълняващи функциите, тъй като съвсем скоро изтичат мандатите на 26 от 28-те окръжни съдии у нас.

Редактор: Дарина Методиева

