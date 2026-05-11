Заловиха мъж с голямо количество от опасния наркотик фентанил, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев на брифинг.

По думите му, в събота служители на Столичната дирекция на вътрешните работи са задържали лице, у което са били открити 19 дози фентанил - силно опасен синтетичен наркотик, известен като „зомби дрога“ заради тежките си ефекти върху организма.

Николаев подчерта, че става дума за особено рисково наркотично вещество, срещу което трябва да се прилага ефективно противодействие. Задържаният е привлечен като обвиняем.

С постановление на наблюдаващия прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Разследването по случая продължава.

