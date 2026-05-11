Снимка: iStock
-
Заловиха контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро на „Дунав мост“ (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Четирима задържани за стрелбата по автобус в Перник, полицията откри оръжието
-
Киберполицаите на ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения
-
Стрелба по автобус на градския транспорт в Перник (ВИДЕО+СНИМКА)
-
Освободиха заложниците от банковия обир в Германия, заподозрените се издирват
-
Простреляха възрастна жена във Варна
Той представлява силно опасен синтетичен наркотик, известен като „зомби дрога“ заради тежките си ефекти върху организма
Заловиха мъж с голямо количество от опасния наркотик фентанил, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев на брифинг.
По думите му, в събота служители на Столичната дирекция на вътрешните работи са задържали лице, у което са били открити 19 дози фентанил - силно опасен синтетичен наркотик, известен като „зомби дрога“ заради тежките си ефекти върху организма.
Какво представлява антидотът, спасяващ животи на предозирали с опиоиди
Николаев подчерта, че става дума за особено рисково наркотично вещество, срещу което трябва да се прилага ефективно противодействие. Задържаният е привлечен като обвиняем.
С постановление на наблюдаващия прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Разследването по случая продължава.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни