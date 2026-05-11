Струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат предприети веднага. Сега започва сезонът на зеленчуците и плодовете и първите действия трябва да бъдат насочени именно към този сектор, защото не е нормално държава, която произвежда, да има космически цени на основни продукти. Това каза президентът Илияна Йотова от Велико Търново.

„Не допускам, че сме свидетели на пореден популистки ход заради започването с мерки за овладяване на цените. Още по време на изборите всички участници недвусмислено заявяваха, че след 19 април това ще бъде първият приоритет – както за мнозинството и Народното събрание, за партията, която спечели най-много гласове – „Прогресивна България“, а и за цялата опозиция. Очаквам оттук нататък, тъй като пакетът все още не е представен от правителството, да се проведе много сериозна дискусия, лишена от политиканстване и квалификации - така, както бяхме свикнали досега. Нека действително да има трезво обсъждане и анализ за това какво трябва да се предприеме“, коментира държавният глава.

Кабинетът внася законопроектите си за цените и съдебната власт

Йотова изрази убеденост, че мерките ще бъдат въвеждани на няколко етапа - най-спешните, които вероятно не изискват законодателни промени, но трябва да бъдат предприети от изпълнителната власт, както и средносрочни и дългосрочни. „По време на кампанията и работата на служебното правителство стана ясно, че част от тези мерки изискват и законодателни промени, за да функционират ефективно. Особено по отношение на цените в дългата верига на доставките ще е необходимо и законодателно регулиране“, смята президентът.

На въпроса какви краткосрочни мерки би искала да видя, тя отвърна: „Най-вече за овладяване на инфлацията - първата задача на правителството е да представи реалните данни за нея. Надявам се статистиката да бъде достоверна, както и информацията за това с колко реално поскъпва животът на българските граждани, защото в публичното пространство се появяват различни цифри и интерпретации. Нямаме нужда от самозаблуждение - трябва да се види истината такава, каквато е“, категорична е Илияна Йотова.

По отношение на съдебната система, по думите ѝ тя също ще бъде поставена като приоритет. „Очаквам управляващите да се справят с тази трудна задача. Смятам, че те ясно заявиха, че ще се работи поетапно и този път ще бъде взето предвид и професионалното мнение. Това е положителен знак. За да се извърши сериозна реформа в тази област, тя трябва да бъде добре обмислена, защото в момента сме свидетели на доста авантюристични подходи. Да припомним промените в Конституцията, приети с друго мнозинство, които впоследствие бяха отхвърлени от Конституционния съд“, каза още държавният глава.

Редактор: Цветина Петкова