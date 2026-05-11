Районната прокуратура в Бургас внесе в съда искане двама души да останат в ареста за постоянно. Те са обвинени, че са предоставяли помещения, в които са се извършвали платени сексуални услуги.

Според разследването двамата са действали заедно и системно са отдавали такива помещения на различни хора. Дейността е извършвана в периода от ноември 2025 г. до май 2026 г. в Бургас.

Двамата са задържани при специализирана акция на ГДБОП в Бургас и Несебър, проведена под наблюдението на прокуратурата. Установено е, че те са свързани със собствеността на търговски обект, където са се предлагали подобни услуги.

По време на разследването са извършени обиски в нощно заведение, четири жилища и два автомобила. Иззети са над 14 000 евро в брой, мобилни телефони и документи, свързани със случая.

