МВР и прокуратурата обсъдиха мерки с протестиращи и ромската общност след сбиването в града
„Днес по разпореждане на министър Демерджиев бяхме изпратени с директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” в град Габрово във връзка с възникналото напрежение”, коментира и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев пред медиите след работна среща в Областната администрация.
Кандев съобщи, че в разговорите са се включили и представители на гражданското общество. „На срещата бяха поканени представители на ромската общност и представител на протестиращите. Обсъдиха се всички факти, данни и обстоятелства, имащи отношение към случая”, заяви Кандев.
Протести и напрежение в Габрово след масово сбиване, заснето от охранителни камери
В работната група е участвал и окръжният прокурор, като от МВР подчертаха, че това е органът, който по закон има правомощията да повдига обвинения.
Главен комисар Кандев беше категоричен, че институциите ще действат според нормативната уредба: „Нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено”.
