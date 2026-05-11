"Бийтълс" превръщат сградата, където са изнесли последния си концерт, в изложбено пространство, където феновете могат да се насладят на седем етажа сувенири и невиждани досега архивни материали, съобщава "Би Би Си".

Имението "Савил Роу 3" е служило като щаб на групата между 1968 и 1972 г. Там те са записали последния си албум - Let It Be.

Сър Пол Маккартни каза пред "Би Би Си", че иска феновете да имат официална дестинация за "Бийтълс" в Лондон. „Туристите идват в Англия и могат да отидат на Abbey Road, но не могат да влязат вътре. Затова реших, че това е страхотна идея", каза той.

„Бийтълс на 3 Савил Роу“ ще бъде открит през 2027 г. Феновете могат да се регистрират за билети на уебсайта на групата от днес. Сградата ще включва възстановка на студиото в сутерена, където е записана песента Let It Be, както и възможност да се преживее отново емблематичния концерт на групата на покрива точно на мястото, където се е случил. Този концент е представен през 1969 година, като тогава е и последният път, когато „Великолепната четворка“ са свирили заедно пред публика.

Имало е риск обаче той да не се проведе. Режисьорът Майкъл Линдзи-Хог, който е заснел шоуто, си спомня, че в последния момент някои от членовете са искали да прекратят връзката помежду си. Въпреки това обаче групата изкачва петте етажа на сградата през деня и започва да свири. Сетът продължава 42 минути пред погледите на феновете, които буквално се стичат от улиците.

Сградата е била дом на много забележителни личности, преди "Бийтълс" да стъпят на прага ѝ. Сред бившите му жители са генерал Робърт Рос, който организира палежа на Белия дом във Вашингтон през 1814 г.; и лейди Хамилтън, известна като любовница на адмирал Нелсън.

"Бийтълс" използват сградата като база на своята компания Apple Corps. Групата я продава през 1976 г. и по-късно тя е преустроена като магазин на модната компания.

