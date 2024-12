Пол Маккартни се събра отново на сцената с бившия си колега от „Бийтълс” Ринго Стар по време на концерт в O2 Arena в Лондон. Барабанистът излезе под бурните аплодисменти на феновете, след което двамата изпълниха Helter Skelter и Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Сър Ринго Стар се обърна към публиката с думите „Прекарах страхотна вечер! Обичам ви“.

Paul McCartney closed his Got Back tour last night in London.



Ringo Starr joined him on stage to play Sgt. Pepper and Helter Skelter. pic.twitter.com/5aVqqUcZXQ