В чест на Пол Маккартни Кралският монетен двор пусна нова колекция монети с номинал от пет паунда. Върху повърхността им са изобразени пиано, бас китара и автограф на легендарния музикант, наред с ноти, подбрани лично от него. Музикалната икона определи това като голяма чест, която не си е представял, че ще му бъде оказана.

„Нашите монети отдават почит на икони и важни събития от британската история, така че за нас беше важно и забележителната музикална кариера на Пол Маккартни да бъде отбелязана върху официална монета на Обединеното кралство“, заяви Ребека Морган, ръководител на отдела за възпоменателни монети на агенцията.

