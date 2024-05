55 години след издаването на албума "Let It Be" легендарната група „Бийтълс” пуска чисто нов видеоклип на едноименното парче, превърнало се в един от най-големите световни хитове. Очаква се премиерата да бъде в 16 часа днес.

В клипа са използвани кадри от документалния филм "Let It Be" от 1970 г. Феновете на „Бийтълс” ще бъдат зарадвани и с непоказвани досега кадри от заснемането на филма, режисиран от Майкъл Линдзи-Хог.

