Пол Мескал и Бари Кеоган са сред звездите, които ще пресъздадат легендарните членове на The Beatles в мащабен филмов проект, състоящ се от четири продукции, посветени на бандата.

Звездата от Normal People и "Гладиатор II" Пол Мескал ще се превъплъти в сър Пол Маккартни, а актьорът от Saltburn Бари Кеоган ще изиграе Ринго Стар.

Към актьорския състав се присъединява и Харис Дикинсън, който наскоро си партнира с Никол Кидман във Babygirl, като Джон Ленън. Джоузеф Куин, познат от предстоящия "Фантастичната четворка" на Marvel, ще влезе в ролята на Джордж Харисън.

• Paul Mescal - Paul McCartney

• Harris Dickinson - John Lennon

• Joseph Quinn - George Harrison

Режисьор на амбициозния проект ще бъде носителят на "Оскар" сър Сам Мендес, който обяви новината заедно с четиримата актьори на кинофорума CinemaCon в Лас Вегас.

Всеки от четирите филма ще се фокусира върху различен член на групата.

„Всеки ще бъде разказан от гледната точка на един от тях“, сподели Мендес пред публиката. „Те ще се преплитат по различни начини – понякога ще се застъпват, понякога не. Това са четирима много различни мъже. Може би това е шанс да ги разберем по-дълбоко. Но заедно, четирите филма ще разкажат историята на най-великата група в историята", каза още той.

„Историята на бандата е твърде мащабна, за да бъде разказана в един филм, а телевизионен минисериал не ми се струваше правилният формат“, обясни още режисьорът.

Макар че няколко предишни филма като Backbeat, Nowhere Boy и I Wanna Hold Your Hand са пресъздавали „Бийтълс”, това е първият път, когато всички четирима членове на бандата и техните наследници са предоставили пълни права за живота и музиката им за игрален филм.

На сцената Дикинсън, Мескал, Кеоган и Куин рецитираха част от песента на бандата Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band: "It's wonderful to be here, it's certainly a thrill, you're such a lovely audience, we'd like to take you home with us."

След това те се поклониха по начин, характерен за "Бийтълс".

Бандата, формирана през 1960 година, трансформира младежката култура и промени курса на музикалната история.

Очаква се четирите продукции да излязат в кината през април 2028 г.

