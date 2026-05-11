„Ние не искаме да създадем просто обикновена социална мрежа. Искаме да създадем една екосистема, която ще помага за реализирането на най-различни проекти – от образователни, инфраструктурни, медиаторски, абсолютно във всеки един сектор”, това коментира Николай Илиев, създател на първата световна социална мрежа за роми, в предаването „Социална мрежа” по Nova News.

Платформата Romano Net вече набира голяма популярност в Европа, като има над 16 000 потребители от различни държави. Благодарение на специален алгоритъм, хора от Испания, Италия, Франция и много други страни могат да общуват помежду си без езикови бариери.

По думите на Николай Илиев в социалната мрежа е наличен почти всеки един език, което е напълно достатъчно за нуждите на потребителите.

От днес екипът стартира обиколка на България с проучвателна задача, свързана с нуждите на обществото. Планирано е посещение на около 180 микрорайона на територията на страната.

„Целта ни е след приключване на това проучване и анкетирането на тези хора, да създадем обществен профил на всеки един регион. В този обществен профил ще качим нашата рамка от проекти, които са за дадените региони”, обясни Илиев. Той подчерта, че разликата в техния подход е, че не обещават „каквото и да било”, а искат да реализират проектите с помощта на обществото и институциите.

Николай Илиев сподели, че основната му цел е да помогне не само на ромското, но и на цялото общество, тъй като процесът трябва да бъде двустранен.

„Искам да помогна на обикновеното гражданско общество на България да види различното в това общество. Да види, че това общество може, стига да му бъде даден шанс”, заяви създателят на платформата. Той допълни, че иска да покаже на ромската общност, че стереотипът на отхвърляне е почти изчезнал.

Редактор: Мария Барабашка