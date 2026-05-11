Изкуственият интелект се развива с темпове, които променят не само бизнеса, но и глобалната сигурност. Това заяви председателят на БАСКОМ Доброслав Димитров в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. По думите му новите AI системи вече могат да изпълняват задачи, които доскоро са изисквали цял екип и седмици работа, само за няколко часа.

Повод за разговора стана новата система Mythos, около която се появиха спекулации, че може самостоятелно да взима решения. Според Димитров това не е вярно. „Изкуственият интелект няма собствена воля. Той може да взима решения само ако човек му зададе такава задача“, обясни той.

По думите му основната разлика между новото поколение AI модели и досегашните технологии е, че те стават „все по-умни“. Според него обаче повечето хора трудно могат да осъзнаят колко голяма е разликата между „много умен“ и „гениален“ модел.

Димитров предупреди и за опасност от сериозно неравенство между компаниите. Той посочи като тревожен пример практиката най-мощните AI модели първо да бъдат предоставяни само на ограничен кръг големи компании. „Това е все едно едни фирми да имат право да ползват електричество, а други – не“, сравни той. Според него подобно развитие може да постави малките и средните компании в тежка неконкурентна позиция, а именно те са „гръбнакът на икономиката“.

Председателят на БАСКОМ обърна внимание и на изоставането на Европа в AI надпреварата. По думите му най-мощните модели в момента се разработват основно от американски и китайски компании, докато европейските регулации често спират инвестициите.

Редактор: Дарина Методиева