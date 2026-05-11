-
Спортни новини (11.05.2026 - обедна)
-
Пламен Димитров: Държавата трябва да влияе върху пазара през регулаторите
-
Протест и блокада заради преминаването на стотици камиони през пазарджишко село
-
„Новите известни“: Рада Бонева – гласът на екологията, който призовава за дрехи втора употреба и нулев отпадък
-
Протести и напрежение в Габрово след масово сбиване, заснето от охранителни камери
-
Евакуират по въздух още пътници от кораба, засегнат от хантавирус
Имен ден празнуват хиляди българи
На 11 май отдаваме почит към паметта на светите братя Кирил и Методий. Имен ден празнуват хиляди българи.
Шествие в Пловдив
С шествие в Пловдив ученици, представители на образователни и културни институции отбелязват празника.
„Първоначално Българската православна църква почита празниците отделно. Почита свети Кирил Философ на 14 февруари, а паметта на свети Методий - на 6 април. Но през ранното Средновековие решават да обединят двата празника, за да могат да почитат делото на равноапостолите”, разказа Бистра Драгойкова, зам.- директор на ХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – Пловдив.
Ученикът Кристиан Мартинов каза, че за първи път празникът е отбелязан официално на 11 май 1851 г. по инициатива на тогавашния директор на гимназията Найден Геров.
Църквата почита светите братя Кирил и Методий
Празникът в София
За Националната библиотека в София днешният ден е троен празник – в името на светите братя Кирил и Методий, патронен празник на институцията и празник за библиотечните служители.
В тържеството се включи духовият оркестър на Академията на МВР. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на светите братя.
„Като дългогодишен библиотечен специалист най-много се радвам на професионалния ни празник, защото по този начин показваме, че ни има и сме необходими на обществото”, каза доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека.
Миа-Анджелика Захова, ученичка в НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ” пък сподели, че 11 май е един от най-важните празници за българската общност и култура.
Последвайте ни