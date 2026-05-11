На 11 май отдаваме почит към паметта на светите братя Кирил и Методий. Имен ден празнуват хиляди българи.

Шествие в Пловдив

С шествие в Пловдив ученици, представители на образователни и културни институции отбелязват празника.

„Първоначално Българската православна църква почита празниците отделно. Почита свети Кирил Философ на 14 февруари, а паметта на свети Методий - на 6 април. Но през ранното Средновековие решават да обединят двата празника, за да могат да почитат делото на равноапостолите”, разказа Бистра Драгойкова, зам.- директор на ХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

Ученикът Кристиан Мартинов каза, че за първи път празникът е отбелязан официално на 11 май 1851 г. по инициатива на тогавашния директор на гимназията Найден Геров.

Църквата почита светите братя Кирил и Методий

Празникът в София

За Националната библиотека в София днешният ден е троен празник – в името на светите братя Кирил и Методий, патронен празник на институцията и празник за библиотечните служители.

В тържеството се включи духовият оркестър на Академията на МВР. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на светите братя.

„Като дългогодишен библиотечен специалист най-много се радвам на професионалния ни празник, защото по този начин показваме, че ни има и сме необходими на обществото”, каза доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека.

Миа-Анджелика Захова, ученичка в НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ” пък сподели, че 11 май е един от най-важните празници за българската общност и култура.