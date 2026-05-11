Круизният кораб, който предизвика международна тревога заради смъртоносното огнище на хантавирус, акостира на испанския остров Тенерифе заради неблагоприятни метеорологични условия, предаде АФП.

Плаващият под нидерландски флаг MV Hondius пристана на кей в малкото индустриално пристанище Гранадиля, което забави окончателната евакуация на пътниците и промени първоначалния план корабът да остане закотвен навътре в морето от съображения за сигурност.

