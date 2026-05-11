В момента на инцидента пострадалият се движел в непосредствена близост до релсите
72-годишен мъж е в тежко състояние, след като е бил ударен от влак край жп гарата в душнишкото село Дяково. За инцидента, станал в ранните часове на съботния ден, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.
По първоначална информация мъжът се намирал в близост до железопътната линия и се движел покрай релсите. От полицията уточняват, че не става дума за опит за самоубийство.
Пострадалият е транспортиран и настанен в болница в Дупница с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, като е уведомен и дежурен прокурор.Редактор: Цветина Петкова
