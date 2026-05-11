Седем награди за NOVA в конкурса за чиста журналистика „WEB REPORT”. За девета поредна година българският интернет портал Dir.bg отличи онези автори, които създават качествена, почтена и отговорна журналистика. Общо 139 участници с 539 материала пребориха сили в шест отделни категории.





Първото място в "Култура и изкуство" спечели Анна Карадакова за документалния филм "Симфонии на безценица".

Златният медал в категория "Спорт" отиде при колегата Петя Желева за филма "Новак преди Джокович": Историята на тенис легендата от Белград към върха на света.

Отличие за NOVA от БТПП





Отличени са още колегите: Стоян Нешев с "Призрачни останки", Йордан Бързаков с материал за сделката "Меркосур". Мариета Николаева с разказите за схемата с лизингови коли и Смъртоносния фентанил, както Даниела Пехливанова за подкаста NOVA LAB. Водещата на Новините на NOVA Даниела Тренчева връчи награда с категория "Истински истории".

