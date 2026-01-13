На церемония в палатата, телевизията беше отличена за отразяване на позициите на нейни членове по актуални проблеми и редовно излъчване на новини за дейността ѝ през изминалата година.

„Необходимо е ние да благодарим за коректното отразяване на българския бизнес, на неговите нужди, на дейността на търговската палата, NOVA не е за първи път лауреат на нашата награда, но винаги е било заслужено, защото ние отчитаме колко интервюта, колко важни теми за бизнеса са разгледани и пожелавам още много успехи на Нова Броудкастинг Груп“, сподели председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов.