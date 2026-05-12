Жълт код за опасно време днес е обявен в 18 области в страната. От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за гръмотевични бури, валежи и градушки.

Явленията ще са най-интензивни в Централна и Източна България.

Атмосферата над Централна и Източна България ще бъде силно нестабилна днес. Това предупреди синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова в ефира на „Здравей, България“. По думите ѝ условията за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност днес са по-сериозни в сравнение с вчера, а вероятността от градушки е по-голяма. Очакват се краткотрайни, но интензивни валежи, като на места количествата могат да достигнат между 15 и 20 литра на квадратен метър.

„Акцентът при опасното време е интензивността на валежите и възможността от градушки“, подчерта Кирилова. Тя обясни, че при подобни гръмотевични бури е характерно и рязкото усилване на вятъра, както и внезапната смяна на неговата посока.

Синоптикът предупреди още, че през нощта ще остане ветровито, а утре вятърът допълнително ще се усили, особено в Дунавската равнина. Очаква се да бъде издадено и официално предупреждение за силен вятър.

Според прогнозата в петък предстои относително затопляне, но още през уикенда времето отново ще се влоши заради преминаването на средиземноморски циклон. Очакват се значителни и продължителни валежи в различни части на страната.

Максималните температури ще останат под 20 градуса, а минималните ще бъдат около 10 градуса.

„Изглежда, че последните дни на май ще бъдат по-топли“, посочи още Кирилова. По думите ѝ през следващата седмица времето ще бъде динамично – ще се редуват дни с повече слънце и дни с по-силно развита купесто-дъждовна облачност.

