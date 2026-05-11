Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е разпоредил изготвянето на подробни доклади за безопасността в железопътния транспорт след вчерашния инцидент с неизправност в работата на два жп прелеза в района на Горна Оряховица. Темата е била обсъдена на спешна среща с ръководствата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Холдинг БДЖ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

Министърът е изискал в кратък срок институциите да предоставят информация за действащите мерки за безопасност, резултатите от национални и международни одити, както и списък с неизпълнените препоръки от предишни проверки. Освен това са поискани конкретни предложения за подобряване на сигурността в железопътния сектор с ясни срокове за изпълнение.

„Не искам действия на парче и обяснения след всеки следващ инцидент. Необходим е цялостен подход, координация между институциите и ясна отговорност за изпълнението на мерките“, заяви Георги Пеев.

По повод първоначалните обяснения, че причината за аварията е прекъснат кабел и остаряла техника, министърът подчерта, че подобни аргументи не могат да оправдаят системни проблеми в сектора. „На първо място във всяка система трябва да е безопасността, на второ - модернизацията. В железопътната инфраструктура се влагат милиони, а на места все още се работи с остарели системи и технологии“, посочи той.

Транспортният министър е категоричен, че трябва да бъде прекратена практиката да се започват дейности без необходимата проектна готовност. По думите му това води до забавяния, неефективно разходване на публични средства и създава риск за безопасността в железопътния транспорт.

