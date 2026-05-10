Очевидци твърдят, че влак за малко не е блъснал автомобил
Железопътен прелез в горнооряховското село Първомайци даде дефект – бариерите не се спускат, което води до безконтролно преминаване на влакове и автомобили. За проблема алармираха хора, живеещи в близост до прелеза, които тази сутрин забелязали как влак по чудо не е блъснал лека кола.
Местните жители незабавно подали сигнал на телефон 112, но служители на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) пристигнали едва след два часа. Според очевидци, през това време е преминал още един влак по направлението Варна – София, отново при вдигнати бариери.
След втори подаден сигнал на място е пристигнала и полиция, която е отцепила района, за да предотврати евентуални инциденти.
Повредата на прелеза се отстранява от екипи на НКЖИ. От компанията изпратиха позиция, в която обясняват, че проблемът е възникнал около 10 часа в неделя.
Първият прелез в района на жп гара Горна Оряховица в посока Поликраище, е с електрически бариери и с прелезопазач. След възникналата повреда, охраната е поета от служителя. Вторият е с повреда на автоматична прелезна бариера в участъка Горна Оряховица - Поликраище. За влаковете са въведени специални условия за движение - скорост от 15 км/ч, подаване на неколкократен звуков сигнал и готовност за спиране.
Предприетите мерки са съгласно всички нормативни документи и наредби за безопасно движение на влаковете, посочват от НКЖИ. Извикана е лаборатория и се правят измервания на кабела, по който е възникнал техническия проблем.
