Към 11 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5168,1 млн. куб. м, което представлява 79,07 % от общия им обем. Към настоящия момент процентът на запълване на комплексните и значими язовири е най-високият в сравнение с отчетените стойности през последните девет години към същия календарен период.

Със 100% запълване е язовир „Камчия“, а над 90 % са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Пчелина“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.

Язовирите са пълни със 17% повече спрямо април 2025 г.

Във връзка с пролетното пълноводие при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

