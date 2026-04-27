МОСВ напомня на местните власти да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления
Язовирите са пълни със 17% повече спрямо април 2025 г., съобщават от МОСВ. Сумарно наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5141,6 млн. куб. м, което представлява 78,67% от общия им обем.
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес и утре времето ще е почти без валежи, с изключение на краткотрайни превалявания в планинските райони на Югозападна България. В сряда ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на места в Западна и Северна България, докато в четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, като има повишена вероятност в отделни райони те да бъдат интензивни и значителни по количество.
В понеделник и вторник нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежите на 29 и на 30 април се очакват повишения на речните нива, но водните количества ще останат под праговете за внимание, заявяват още от МОСВ.
Министерството напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.
