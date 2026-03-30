Задържаха шофьор, блъснал полицай по време на проверка край Белица
ЕК: Смъртните случаи при катастрофи в България са намалели с 5% за година
Детето, което е с опасност за живота след падане от тротинетка, било без каска
Задържаха жената, намушкала четирима в центъра на София
Евакуираха сградата на общината в Разград заради пожар
Сеизмолози: Земетресенията в Гърция намаляват, но регионът е активен
Хората са призовани да се евакуират
Вследствие на обилните валежи през последните часове е регистрирано значително повишаване нивото на реката в района на село Априлово, община Попово. На места е излязла от коритото си и е налице преливане. Реката е прехвърлила дигите и залива районите около стадиона, църквата и джамията.
От кметството призоваха всички живущи в близост до реката незабавно да се евакуират към по-високи и безопасни места.
Истинска пролет идва след Цветница
Създадена е необходимата организация за координирани действия между отговорните институции. На място работят екипи на Областната дирекция на МВР, представители на общината, както и служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Кметът на населеното място съдейства активно за своевременното уведомяване на населението и при необходимост предприема действия по евакуация на засегнати граждани.
Областният управител на област Търговище Радослав Бойчев, пътува към засегнатия район, за да се запознае на място със ситуацията и да координира предприемането на необходимите мерки.
"Ситуацията се следи постоянно. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия за защита на населението и ограничаване на щетите", заяви областният управител.
"Бъдете внимателни при пътуване по маршрута Попово -Търговище. Към момента пътят е проходим, но в района под железопътния мост, след с. Светлен, е залят с вода. Създадена е организация за сигнализиране на опасността, от двете страни, като на място са два автопатрула на РПУ-Попово", заяви Радослав Бойчев, областен управител на Търговище.
Екипи на Областна администрация-Търговище и РДПБЗН-Търговище, работят по отстраняването на препятствия пречещи на проводимостта на реката.
