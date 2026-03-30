Ранните прогнози допускат, че истинското усещане за пролет ще настъпи в седмицата между Цветница и Великден. Оптимистичният сценарий е с много слънце, минимални смущения и дневни температури около 20 градуса.





Настоящата седмица обаче ще е с динамична обстановка. Първите два дни ще са сравнително спокойни, спрямо пролетните бури и пороите през почивните дни. В понеделник по-продължителните дъждове в хода на деня ще се ограничават в Североизточна България. Облачността постепенно ще се разкъсва от югозапад на изток.



Във вторник преди обяд ще има условия за понижена видимост в ниската част на страната. Около обяд са възможни кратки слънчеви интервали, след което в южната половина на страната ще се оформят кратки дъждове с гръмотевични процеси.



Дневните температури и през двата дни ще са между 10 и 15 градуса. В ранните часове - между 3 и 8 градуса, около нулата в някои котловини на Западна България.



От сряда до петък страната ни ще попадне в обхвата на обширен циклон с поредната серия напоителни пролетни дъждове и обилен сняг по планините на Западна и Централна България. Не са изключени кратки периоди, в които дъждът да преминава в мокър сняг по някои високи котловини в Западна България, в това число и Софийското поле. През почивните дни облачността ще е променлива, валежите – от дъжд, но вече по-кратки и с локален характер.



Температурите ще се понижат с 3-4 градуса в четвъртък, след което отново ще се върнат към пролетните нива. Така в топлите часове на Цветница термометрите ще се движат между 12 и 17 градуса, сутрините – между 3 и 8 градуса.



Страстната седмица ще е с неустойчиво, но преобладаващо слънчево време. Временни увеличения на облачността с локални, кратки валежи от дъжд, най-често следобед и вечерта. Ще се стопли по-осезаемо и с наближаването на Великден ще отчетем между 15 и 20 градуса. С известна доза условност в дългосрочен план, в такава обстановка ще посрещнем и Великден.

