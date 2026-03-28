Почивните дни ще са преобладаващо облачни с кратки разкъсвания в събота късно следобед в централните райони, а в неделя – в Югозападна България. В резултат на развиващ се средиземноморски циклон напоителните пролетни дъждове ще продължат с прекъсвания в почти цялата страна.



Условия за гръмотевични бури с риск от дребна градушка в събота има в Централна и Източна България. Започналите снеговалежите в планините продължават. На по-ниска надморска височина сняг ще вали в студените часове в събота на изолирани места в Западна България, в неделя – само в планините.



Вятърът ще е умерен до временно силен в източната половина на страната с тенденция през деня на отслабва. Дневните температури ще се движат между 10 и 15 градуса.



Предстоящата седмица ще е динамична обстановка. В понеделник и вторник до обяд облаците ще се разкъсват, а валежите ще са оскъдни. Вторник следобед в Южна България ще вали дъжд с локален характер, тук-там с гръмотевични процеси.



От сряда до петък страната ни ще попадне отново в обхвата на средиземноморски циклон с нова вълна повсеместни дъждове, на места в значителни количества с риск от разливи по реки, локални наводнения и активиране на свлачищни процеси. В планините на Западна и Централна България ще вали интензивно сняг с натрупване и предпоставки за тежък трафик по проходите. Времето ще се успокои около Цветница с по-съществени разкъсвания на облачността и повече слънце.



Температурите през седмицата ще са най-често с дневни стойности в интервала 10-15 градуса. Сравнително по-хладно ще остане в сряда. Рано призори най-ниско ще паднат термометрите в котловините на Западна България в понеделник и вторник – температури около нулата.