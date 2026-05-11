Сериозна контузия попречи на варненеца Станислав Златарев да атакува 40-годишния рекорд за най-много направени коремни преси. Той прекъсна опита си 11 часа и 15 минути след старта с направени 7 250 преси.

Целта му беше да направи впечатляващата бройка от 45 хиляди коремни преси за по-малко от 58 часа и така да подобри рекорда на американеца Марк Флец, който успява да ги направи за 58 часа и 30 минути.

Българинът вече има два счупени рекорда на Гинес - за най-много коремни преси направени за 1 и за 3 часа, съответно 2 600 и 5 500. Въпреки неуспеха този път благотворителната кауза продължава. Всеки, който желае може да посети двора на къщата му в село Овчата и да тества волята си в правенето на коремни преси. А също и да предизвика своите приятели в социалните мрежи. Целта е да се съберат средства за инициативата в помощ на децата “Аз вярвам и помагам”.