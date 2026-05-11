Европейските външни министри приеха нов пакет санкции срещу 16 физически лица и седем организации, обвинени в участие в депортирането и насилственото осиновяване на украински деца в Русия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според официалното изявление мерките са насочени срещу отговорните за „систематичната незаконна депортация, насилственото преместване и асимилация“ на украински непълнолетни, включително чрез идеологическо индоктриниране и военно обучение. Санкциите предвиждат замразяване на активи и забрана за влизане в Европейския съюз.

По данни на Европейската комисия около 20 000 украински деца са били отведени в Русия или в окупираните от нея територии след началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Част от тях са били принудени да сменят идентичността и гражданството си, а впоследствие са били дадени за осиновяване. До момента са върнати едва около 2100 деца.

Сред санкционираните организации има структури, свързани с руското министерство на образованието, обвинени в провеждане на „проруско индоктриниране“ чрез патриотични инициативи, идеологическо обучение и военизирани дейности.

В списъка попадат още представители на окупационните власти, ръководители на младежки лагери и военно-патриотични клубове. Според ЕС те са участвали в популяризирането на военно и патриотично възпитание сред деца и младежи чрез паравоенно обучение и събития, подкрепящи руската агресия срещу Украйна.

