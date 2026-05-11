Великобритания наложи нови санкции срещу десетки руски длъжностни лица, медийни дейци и организации, насочени срещу, както обяви Лондон, ръководени от Кремъл младежки програми, пропагандни мрежи и структури, участващи в депортирането и индоктринирането на украински деца.

Откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г., Великобритания е наложила санкции срещу повече от 3200 лица, фирми и кораби в рамките на своя режим на санкции срещу Русия, в опит да попречи на действията ѝ и да помогне на Украйна.

Лондон обяви голям пакет от санкции срещу Русия

Много от тези санкции са насочени срещу кораби и фирми, участващи в търговията с петрол, с цел да се прекъснат енергийните приходи на Москва, но напоследък тяхна цел са лицата, които оказват влияние върху хората.

Миналата седмица бяха наложени санкции срещу 35 лица и организации, за които се твърди, че са участвали в набирането на уязвими мигранти, за да се сражават за Русия срещу Украйна и да произвеждат дронове за използване в конфликта.